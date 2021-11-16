В Улан-Удэ разбираются с выходом грунтовых вод в ноябре

Улан-удэнец рассказал, что в ноябре его жилой дом топит грунтовыми водами. Инцидент зафиксирован в СНТ «Пищевик», сообщается в паблике online_buryatia. В сообщении уточняется, что за сутки вода поднялась на 15 см.
- Нас затопило. В ноябре. Всё плавает, - говорит автор видео, показывая воду в помещении.
Судя по короткому видео, вода выступила в каком-то подсобном помещении. Здесь расположены стиральная машина, хозяйственные ёмкости и другая утварь.
Городские власти уже отреагировали на сообщение об инциденте. Начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский сообщил «Байкал-Daily», что в ситуации разбираются. Подробности будут известны позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Бурятию настигла «большая вода». Подтоплены были разные районы республики, а также город Улан-Удэ. В столице реcпублики в основном пострадали жители прибрежных территорий. На Левом берегу круглосуточно работал выездной штаб. Его дежурство свернули в сентябре, когда уровень воды в реках стал снижаться.