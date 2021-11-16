В Иркутской области в перевернувшейся машине погибла пожилая пассажирка

Иномаркой управлял 72-летний водитель
Вечером 15 ноября в районе деревни Шарагун Боханского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 72-летний водитель, автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка перевернулась.
- В результате ДТП 74- летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сам водитель был доставлен в медицинское учреждение с травмами, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия происшествия.
Преступники вовлекали в проституцию несовершеннолетних девушек
Основной причиной пожара назвали поджог
Женщина согласилась написать дипломную работу за студентку
Мужчина не смог убежать от росгвардейцев
Мужчина попался с наркотиками, имея непогашенную судимость
Всего произошло более 200 наездов на пешеходов
Среди нападавших была одна женщина
Полицейские передали школьника отцу
В регионе отмечается рост числа пожаров, в сравнении с прошлым годом
Женщины и дети оказались отрезаны огнём от выхода
Полицейские изъяли почти тонну омуля
Кражи происходили после вспышек ревности
На одну из жертв мужчина напал возле дома, вторую силой затащил в кусты
Автоавария произошла в обеденное время
Водитель недавно был лишён прав