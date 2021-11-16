В Иркутской области в перевернувшейся машине погибла пожилая пассажирка

Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия происшествия.





Вечером 15 ноября в районе деревни Шарагун Боханского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 72-летний водитель, автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка перевернулась.- В результате ДТП 74- летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сам водитель был доставлен в медицинское учреждение с травмами, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.