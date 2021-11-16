 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

15 ноября

Популярное

В Иркутской области в перевернувшейся машине погибла пожилая пассажирка

В Иркутской области в перевернувшейся машине погибла пожилая пассажирка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Иномаркой управлял 72-летний водитель

Вечером 15 ноября в районе деревни Шарагун Боханского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 72-летний водитель, автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка перевернулась.

- В результате ДТП 74- летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сам водитель был доставлен в медицинское учреждение с травмами, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и условия происшествия.

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске перед судом предстанет лидер банды сутенёров
В Иркутске перед судом предстанет лидер банды сутенёров
Происшествия, 16.11.2021
Преступники вовлекали в проституцию несовершеннолетних девушек  
В Бурятии на пожаре едва не погибли животные
В Бурятии на пожаре едва не погибли животные
Происшествия, 16.11.2021
Основной причиной пожара назвали поджог
Преподаватель иркутского вуза подозревается во взяточничестве
Преподаватель иркутского вуза подозревается во взяточничестве
Происшествия, 16.11.2021
Женщина согласилась написать дипломную работу за студентку
Житель Бурятии гулял по улице с мешком конопли
Житель Бурятии гулял по улице с мешком конопли
Происшествия, 16.11.2021
Мужчина не смог убежать от росгвардейцев
Жителя Бурятии, нарвавшего коноплю, отправили в колонию особого режима
Жителя Бурятии, нарвавшего коноплю, отправили в колонию особого режима
Происшествия, 16.11.2021
Мужчина попался с наркотиками, имея непогашенную судимость
В Бурятии с начала года насмерть сбили 25 пешеходов
В Бурятии с начала года насмерть сбили 25 пешеходов
Происшествия, 16.11.2021
Всего произошло более 200 наездов на пешеходов
Житель Иркутской области пострадал при тушении гаража
Житель Иркутской области пострадал при тушении гаража
Происшествия, 15.11.2021
В регионе отмечается рост числа пожаров, в сравнении с прошлым годом
50-летнюю улан-удэнку обокрал 35-летний возлюбленный
50-летнюю улан-удэнку обокрал 35-летний возлюбленный
Происшествия, 15.11.2021
Кражи происходили после вспышек ревности  
Улан-удэнца будут судить за попытки изнасилований двух женщин за один вечер
Улан-удэнца будут судить за попытки изнасилований двух женщин за один вечер
Происшествия, 15.11.2021
На одну из жертв мужчина напал возле дома, вторую силой затащил в кусты
В Улан-Удэ из-за ДТП «стояла» улица Трубачеева
В Улан-Удэ из-за ДТП «стояла» улица Трубачеева
Происшествия, 15.11.2021
Автоавария произошла в обеденное время

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^