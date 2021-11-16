В Иркутске перед судом предстанет лидер банды сутенёров

Также к уголовной ответственности привлечены 22 человека.







- Уголовные дела в отношении них были направлены в суд ранее, нескольким уже вынесены обвинительные приговоры. Одного из активных участников преступного сообщества суд приговорил к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



В Иркутске перед судом предстанет 34-летний мужчина, обвиняемый в организации сети фирм по оказанию интим-услуг.По версии следствия, в 2015 году обвиняемый создал преступное сообщество, в которое вовлёк своих знакомых, друзей и родственников. Большинство из них были ранее судимыми. В Иркутске была создана сеть фирм по оказанию интимных услуг, в том числе с участием несовершеннолетних проституток.Преступников раскрыли в 2019 году. Однако лидер скрылся от следствия и сбежал из страны. В январе 2021-го он был задержан в городе Батуми (Грузия) и арестован судом. В начале августа обвиняемого этапировали в Иркутск.- Установлено, что обвиняемый будучи в розыске, находясь в другой стране, через посредника пытался передать взятку в размере 10 млн рублей сотрудникам правоохранительных органов за урегулирование вопросов в его пользу, - сообщили в следственном управлении.Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения. Он обвиняется по нескольким статьям – от создания преступного сообщества и вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетних до похищения человека и вымогательства.