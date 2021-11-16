Основной причиной пожара назвали поджог
15 ноября в улусе Дырестуй Джидинского района Бурятии загорелись свинарник и птичник.
Пожарные потушили огонь за восемь минут. К тушению пожара были привлечены также работники пожарной команды воинской части, расположенной в Джиде.
В результате пожара обе постройки уничтожены огнём. Однако содержавшиеся в них животные не пострадали, их успели вовремя спасти.
Предположительно, причиной пожара послужил поджог, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии на пожаре едва не погибли животные
Происшествия, Фото:
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