Преподаватель иркутского вуза подозревается во взяточничестве

Женщина согласилась написать дипломную работу за студентку



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя университета. Она подозревается в получении взятки, сообщает СУ СКР по Иркутской области. Название вуза в следственном управлении не раскрывают.



По версии следствия, преподаватель университета получила взятку от студентки – 25 тысяч рублей. За это преподаватель написала за девушку дипломную работу.



Деньги студентка перевела на банковскую карту преподавателя.



- В настоящее время следователи СК совместно с сотрудниками полиции проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе следственного управления.



Расследование уголовного дела продолжается.

