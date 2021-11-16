Женщина согласилась написать дипломную работу за студентку
В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя университета. Она подозревается в получении взятки, сообщает СУ СКР по Иркутской области. Название вуза в следственном управлении не раскрывают.
По версии следствия, преподаватель университета получила взятку от студентки – 25 тысяч рублей. За это преподаватель написала за девушку дипломную работу.
Деньги студентка перевела на банковскую карту преподавателя.
- В настоящее время следователи СК совместно с сотрудниками полиции проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе следственного управления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Преподаватель иркутского вуза подозревается во взяточничестве
Происшествия, Фото:
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