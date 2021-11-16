Мужчина попался с наркотиками, имея непогашенную судимость
Неоднократно судимый житель Кабанского района Бурятии осуждён к реальному лишению свободы за собранную коноплю.
В декабре 2020 года мужчина на поле в окрестностях Тарбагатайского района нарвал отрезки верхушечных стеблей с листьями дикорастущей конопли. Всего он собрал около 3,8 кг для личного употребления. Позже мужчина был задержан, а конопля у него изъята.
- Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершённое в крупном размере». В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Гособвинение просило назначить наказание в виде реального лишения свободы. Обвинитель исходил из того, что мужчина ранее неоднократно судим, имеет непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений.
Суд назначил подсудимому 3 года 6 месяцев лишения свободы в в колонии особого режима.
Жителя Бурятии, нарвавшего коноплю, отправили в колонию особого режима
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 16.11.2021
Мужчина попался с наркотиками, имея непогашенную судимость
Происшествия, 16.11.2021
Всего произошло более 200 наездов на пешеходов
Среди нападавших была одна женщина
Полицейские передали школьника отцу
В регионе отмечается рост числа пожаров, в сравнении с прошлым годом
Женщины и дети оказались отрезаны огнём от выхода
Полицейские изъяли почти тонну омуля
Кражи происходили после вспышек ревности
На одну из жертв мужчина напал возле дома, вторую силой затащил в кусты
Автоавария произошла в обеденное время
Водитель недавно был лишён прав
Смертельное ДТП случилось ночью
Грабитель подошёл с вопросом, не зайдётся ли закурить
Ещё одного лесника скинули с машины на ходу
Один из воров знал о том, что в сейфе хранится крупная сумма денег