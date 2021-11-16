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Жителя Бурятии, нарвавшего коноплю, отправили в колонию особого режима

Жителя Бурятии, нарвавшего коноплю, отправили в колонию особого режима
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина попался с наркотиками, имея непогашенную судимость

Неоднократно судимый житель Кабанского района Бурятии осуждён к реальному лишению свободы за собранную коноплю.

В декабре 2020 года мужчина на поле в окрестностях Тарбагатайского района нарвал отрезки верхушечных стеблей с листьями дикорастущей конопли. Всего он собрал около 3,8 кг для личного употребления. Позже мужчина был задержан, а конопля у него изъята.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершённое в крупном размере». В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Гособвинение просило назначить наказание в виде реального лишения свободы. Обвинитель исходил из того, что мужчина ранее неоднократно судим, имеет непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений.

Суд назначил подсудимому 3 года 6 месяцев лишения свободы в в колонии особого режима.


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