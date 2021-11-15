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50-летнюю улан-удэнку обокрал 35-летний возлюбленный

50-летнюю улан-удэнку обокрал 35-летний возлюбленный
Происшествия, 
Кражи происходили после вспышек ревности

50-летнюю улан-удэнку обокрал её 35-летний возлюбленный. Женщина пришла в полицию и заявила о краже ювелирных изделий на сумму 74 тысячи рублей.

В первый раз украшения (золотые браслет и цепочка) пропали, когда пара поссорилась. 35-летний мужчина, увидев возлюбленную на сайте знакомств, стал выяснять отношения, а потом, забрав свои вещи, ушёл. Вместе с вещами из шкафа исчезли драгоценности.

По прошествии некоторого времени он признался женщине, что продал ювелирные изделия, но обещал с зарплаты их вернуть. Пара помирилась.

Однако спустя 1,5 недели ситуация повторилась вновь. За скандалом на почве ревности последовала пропажа золотого кольца. Тогда женщина обратилась в полицию.

- Полицейские задержали подозреваемого. Он признался, что украл и на рынке сбыл украшения. Отметим, злоумышленник в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за кражу металлолома. На его счету 15 погашенных и действующих судимостей за имущественные преступления. Часть из них была совершена совместно с братом, который на данный момент отбывает наказание в местах лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждены уголовные дела о кражах, ведётся следствие.
кража

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