50-летнюю улан-удэнку обокрал 35-летний возлюбленный

Кражи происходили после вспышек ревности



50-летнюю улан-удэнку обокрал её 35-летний возлюбленный. Женщина пришла в полицию и заявила о краже ювелирных изделий на сумму 74 тысячи рублей.



В первый раз украшения (золотые браслет и цепочка) пропали, когда пара поссорилась. 35-летний мужчина, увидев возлюбленную на сайте знакомств, стал выяснять отношения, а потом, забрав свои вещи, ушёл. Вместе с вещами из шкафа исчезли драгоценности.



По прошествии некоторого времени он признался женщине, что продал ювелирные изделия, но обещал с зарплаты их вернуть. Пара помирилась.



Однако спустя 1,5 недели ситуация повторилась вновь. За скандалом на почве ревности последовала пропажа золотого кольца. Тогда женщина обратилась в полицию.



- Полицейские задержали подозреваемого. Он признался, что украл и на рынке сбыл украшения. Отметим, злоумышленник в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за кражу металлолома. На его счету 15 погашенных и действующих судимостей за имущественные преступления. Часть из них была совершена совместно с братом, который на данный момент отбывает наказание в местах лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждены уголовные дела о кражах, ведётся следствие.

