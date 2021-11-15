Полицейские передали школьника отцу
Накануне на железнодорожные пути в районе рощи «Звёздочка» города Иркутска дети наложили автомобильные покрышки. Транспортные полицейские установили 9-летнего школьника, проживающего неподалеку. Со слов ребёнка, он решил «покатать покрышки с горы к железнодорожным путям».
К счастью, ребёнок не пострадал, и на работу железнодорожного транспорта опасные игры не повлияли. Однако подобное с лёгкостью может повлечь за собой трагические непоправимые последствия. Впоследствии полицейские передали мальчика отцу.
- За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего мужчина привлечён к ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. С последними проведена профилактическая беседа. Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия правового решения, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутске мальчик наложил на железнодорожные пути автопокрышки
Происшествия, Фото:
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