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Житель Иркутской области пострадал при тушении гаража

Житель Иркутской области пострадал при тушении гаража
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В регионе отмечается рост числа пожаров, в сравнении с прошлым годом

Днём 13 ноября в селе Мальта Усольского района Иркутской области при попытке тушения пожара в гараже с автомобилем пострадал 59-летний мужчина. Деревянное строение уничтожено огнём на площади 48 квадратных метров.

С начала ноября в Иркутской области наблюдается рост числа пожаров – 256 случаев зарегистрировано с 1 ноября в регионе. Это на 37 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах в ноябре погибли 13 человек, в том числе один ребёнок. 15 человек получили травмы, из них двое детей. 11 человек спасены на пожарах.

Всего с начала года произошло 5439 пожаров. На пожарах погибли 145 человек, из них 14 детей, 175 человек получили травмы. 757 человек спасены на пожарах в 2021 году, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 
Иркутская область

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