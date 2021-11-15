Житель Иркутской области пострадал при тушении гаража

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В регионе отмечается рост числа пожаров, в сравнении с прошлым годом



Днём 13 ноября в селе Мальта Усольского района Иркутской области при попытке тушения пожара в гараже с автомобилем пострадал 59-летний мужчина. Деревянное строение уничтожено огнём на площади 48 квадратных метров.



С начала ноября в Иркутской области наблюдается рост числа пожаров – 256 случаев зарегистрировано с 1 ноября в регионе. Это на 37 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах в ноябре погибли 13 человек, в том числе один ребёнок. 15 человек получили травмы, из них двое детей. 11 человек спасены на пожарах.



Всего с начала года произошло 5439 пожаров. На пожарах погибли 145 человек, из них 14 детей, 175 человек получили травмы. 757 человек спасены на пожарах в 2021 году, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

