В регионе отмечается рост числа пожаров, в сравнении с прошлым годом
Днём 13 ноября в селе Мальта Усольского района Иркутской области при попытке тушения пожара в гараже с автомобилем пострадал 59-летний мужчина. Деревянное строение уничтожено огнём на площади 48 квадратных метров.
С начала ноября в Иркутской области наблюдается рост числа пожаров – 256 случаев зарегистрировано с 1 ноября в регионе. Это на 37 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах в ноябре погибли 13 человек, в том числе один ребёнок. 15 человек получили травмы, из них двое детей. 11 человек спасены на пожарах.
Всего с начала года произошло 5439 пожаров. На пожарах погибли 145 человек, из них 14 детей, 175 человек получили травмы. 757 человек спасены на пожарах в 2021 году, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Житель Иркутской области пострадал при тушении гаража
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Полицейские передали школьника отцу
В регионе отмечается рост числа пожаров, в сравнении с прошлым годом
Женщины и дети оказались отрезаны огнём от выхода
Полицейские изъяли почти тонну омуля
Кражи происходили после вспышек ревности
На одну из жертв мужчина напал возле дома, вторую силой затащил в кусты
Автоавария произошла в обеденное время
Водитель недавно был лишён прав
Смертельное ДТП случилось ночью
Грабитель подошёл с вопросом, не зайдётся ли закурить
Ещё одного лесника скинули с машины на ходу
Один из воров знал о том, что в сейфе хранится крупная сумма денег
Вор, укравший животных, был сильно пьян
Жертва мошенников заняла деньги у знакомых и взяла кредит
Пешеход был одет в тёмную одежду