Улан-удэнец отказался угостить прохожего сигаретой и лишился телефона

Грабитель подошёл с вопросом, не зайдётся ли закурить



Сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о задержании подозреваемого в грабеже.



Преступление произошло ранним утром 25 июля. 43-летний улан-удэнец стоял во дворе дома по улице Чертенкова, когда у нему подошёл неизвестный и попросил закурить. Мужчина отказал прохожему и попросил не мешать ему.



- Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс собеседнику побои. Затем, высказывая угрозы, он похитил его сотовый телефон и бейсболку. Пострадавший обратился в полицию, - рассказали в МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска нашли грабителя, им оказался 38-летний мужчина.



Задержанный рассказал полицейским, что на грабёж его «подтолкнуло желание выпить спиртного», а денег у него не было из-за отсутствия работы.



Возбуждено уголовное дело. Телефон и бейсболку полицейские изъяли.









