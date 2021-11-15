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Улан-удэнец отказался угостить прохожего сигаретой и лишился телефона

Улан-удэнец отказался угостить прохожего сигаретой и лишился телефона
Происшествия, 
Грабитель подошёл с вопросом, не зайдётся ли закурить

Сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о задержании подозреваемого в грабеже.

Преступление произошло ранним утром 25 июля. 43-летний улан-удэнец стоял во дворе дома по улице Чертенкова, когда у нему подошёл неизвестный и попросил закурить. Мужчина отказал прохожему и попросил не мешать ему.

- Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс собеседнику побои. Затем, высказывая угрозы, он похитил его сотовый телефон и бейсболку. Пострадавший обратился в полицию, - рассказали в МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска нашли грабителя, им оказался 38-летний мужчина.

Задержанный рассказал полицейским, что на грабёж его «подтолкнуло желание выпить спиртного», а денег у него не было из-за отсутствия работы.

Возбуждено уголовное дело. Телефон и бейсболку полицейские изъяли.




грабеж

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