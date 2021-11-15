Грабитель подошёл с вопросом, не зайдётся ли закурить
Сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о задержании подозреваемого в грабеже.
Преступление произошло ранним утром 25 июля. 43-летний улан-удэнец стоял во дворе дома по улице Чертенкова, когда у нему подошёл неизвестный и попросил закурить. Мужчина отказал прохожему и попросил не мешать ему.
- Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс собеседнику побои. Затем, высказывая угрозы, он похитил его сотовый телефон и бейсболку. Пострадавший обратился в полицию, - рассказали в МВД по Бурятии.
Сотрудники уголовного розыска нашли грабителя, им оказался 38-летний мужчина.
Задержанный рассказал полицейским, что на грабёж его «подтолкнуло желание выпить спиртного», а денег у него не было из-за отсутствия работы.
Возбуждено уголовное дело. Телефон и бейсболку полицейские изъяли.
Улан-удэнец отказался угостить прохожего сигаретой и лишился телефона
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Смертельное ДТП случилось ночью
Грабитель подошёл с вопросом, не зайдётся ли закурить
Ещё одного лесника скинули с машины на ходу
Один из воров знал о том, что в сейфе хранится крупная сумма денег
Вор, укравший животных, был сильно пьян
Жертва мошенников заняла деньги у знакомых и взяла кредит
Пешеход был одет в тёмную одежду
Здание администрации спасли благодаря медикам
Они фальсифицировали уголовные дела
Подозрительный мужчина привлёк внимание росгвардейцев
О ситуации с подделкой сертификатов рассказал глава Бурятии
Пешеход шёл по проезжей части
Аферисты обманывали желающих купить дом
Ещё пять мужчины с ожогами доставили в больницу
Происшествия, 14.11.2021
Преступления произошли пять лет назад