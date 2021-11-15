В Бурятии «чёрные» лесорубы едва не отгрызли палец леснику

Погоня за «чёрными» лесорубами длилась два часа. В какой-то момент грузовик врезался в дерево, а трое нарушителей разбежались в разные стороны. Лесники успели задержать двух мужчин. В попытке вырваться один из них прокусил палец лесника и зубами оторвал часть ногтя.





<br />

В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства рассказали о недавнем случае нападения «чёрных» лесорубов на лесников. Один из них едва не остался без пальца, а второй был скинут с машины на ходу.Всё произошло в Заиграевском районе Бурятии. Во время патрулирования лесники услышали звуки автомобиля, выезжающего из леса. Лесники затаились, а затем выехали вслед за машиной, гружённой древесиной. Водитель «ГАЗ», заметив преследование, не остановился, а пустился вперёд.Один из лесников попытался на ходу остановить грузовик – он запрыгнул на порог автомобиля у кабины водителя. Но водитель совершил резкий манёвр, скинул лесника и протаранил автомобиль лесничих.Выяснилось, что мужчины незаконно вырубили около 11 кубометров сосны. Ущерб, составил более 235 тысяч рублей. Агрессивными «чёрными» лесорубами оказались жители села Старая Курба Заиграевского района.Незаконно вырубленная древесина, бензопила и грузовик «ГАЗ» были изъяты. В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений».Сотрудник лесничества, пытавшийся остановить нарушителей на ходу, отделался ушибами. Причинённые автомобилю лесников повреждения освидетельствованы полицейскими на месте.Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения.