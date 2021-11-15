В Бурятии «чёрные» лесорубы едва не отгрызли палец леснику

В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства рассказали о недавнем случае нападения «чёрных» лесорубов на лесников. Один из них едва не остался без пальца, а второй был скинут с машины на ходу.
Всё произошло в Заиграевском районе Бурятии. Во время патрулирования лесники услышали звуки автомобиля, выезжающего из леса. Лесники затаились, а затем выехали вслед за машиной, гружённой древесиной. Водитель «ГАЗ», заметив преследование, не остановился, а пустился вперёд.
Один из лесников попытался на ходу остановить грузовик – он запрыгнул на порог автомобиля у кабины водителя. Но водитель совершил резкий манёвр, скинул лесника и протаранил автомобиль лесничих.
Погоня за «чёрными» лесорубами длилась два часа. В какой-то момент грузовик врезался в дерево, а трое нарушителей разбежались в разные стороны. Лесники успели задержать двух мужчин. В попытке вырваться один из них прокусил палец лесника и зубами оторвал часть ногтя.
Выяснилось, что мужчины незаконно вырубили около 11 кубометров сосны. Ущерб, составил более 235 тысяч рублей. Агрессивными «чёрными» лесорубами оказались жители села Старая Курба Заиграевского района.
Незаконно вырубленная древесина, бензопила и грузовик «ГАЗ» были изъяты. В отношении правонарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений».
Сотрудник лесничества, пытавшийся остановить нарушителей на ходу, отделался ушибами. Причинённые автомобилю лесников повреждения освидетельствованы полицейскими на месте.
Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения.