В Чите раскрыли кражу сейфа с 800 тыс рублей и украшениями

Один из воров знал о том, что в сейфе хранится крупная сумма денег



В Чите полицейские раскрыли кражу металлического сейфа из частного дома. В сейфе были 800 тысяч рублей, а также золотые кольца, браслеты и две пары серёжек. Их общую стоимость владелица оценила почти в один миллион рублей, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили в бане гвоздодёр, которым подозреваемые отжали окно.



Вскоре личности подозреваемых были установлены. Они задержаны при поддержке Росгвардии. Это ранее судимый читинец 1986 года рождения и его 38-летний подельник. Один из них был знаком с потерпевшей и знал о том, что в сейфе хранится крупная сумма денег.



В ходе обысков сотрудники полиции изъяли часть денег и золотых украшений. Мероприятия по изъятию оставшегося имущества продолжаются.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



По решению суда один из фигурантов арестован, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

