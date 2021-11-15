Вор, укравший животных, был сильно пьян
В Джидинском районе Бурятии пьяный мужчина украл с животноводческой стоянки двух овец.
Владелица животных обратилась в полицию 11 ноября, оценив ущерб в 12 тысяч рублей.
- Установлено, что 30 октября 37-летний мужчина распивал спиртное в компании приятелей. После застолья он поехал на животноводческую стоянку к своей родственнице. По стечению обстоятельств, в ту ночь на стоянке не было охраны, и мужчине удалось беспрепятственно похитить двух овец, - сообщили в МВД по Бурятии.
Украденных овец вор привёз к своей сестре и поставил их в стайку к стаду. При этом сестре он ничего не сказал.
Хозяйка украденных овец вскоре случайно обнаружила их у родственницы, когда пришла к ней в гости. Спустя некоторое время женщина обратилась в полицию.
- Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе следствия подозреваемый раскаялся, вину признал, - уточнили в МВД по Бурятии.
Произошедшее он объяснил сильным алкогольным опьянением. Причинённый ущерб он уже возместил.
Житель Бурятии украл овец, но не смог их спрятать
Происшествия, Фото:
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