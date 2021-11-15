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В Ангарске злостный нарушитель ПДД насмерть сбил пешехода

В Ангарске злостный нарушитель ПДД насмерть сбил пешехода
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пешеход был одет в тёмную одежду

В ночь с 12 на 13 ноября в Ангарске погиб пешеход. На автодороге М-53 (Старомоссковский тракт) в районе 110 квартала водитель автомобиля «Тойота Приус» сбил мужчину, который шёл по проезжей части дороги.

От полученных травм 34-летний пешеход скончался на месте, до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Установлено, что мужчина был одет в одежду тёмных тонов, световозвращающие элементы на нём отсутствовали.

49-летний водитель «Тойоты» за последний год имеет 13 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, 10 из которых за превышение установленной скорости движения. В связи с чем на него для дальнейшего рассмотрения в суде составлены административные материалы по статье 20.25 КоАП.

Полицейские проводят проверку. За последнюю неделю это уже четвёртое ДТП с участием пешеходов в Ангарске, три из которых со смертельным исходом и в тёмное время суток, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



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