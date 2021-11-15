Здание администрации спасли благодаря медикам
В ночь с 14 на 15 ноября в селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии загорелось здание администрации.
В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что здание удалось спасти благодаря местным медработникам. Они первыми увидели огонь и сообщил о нём пожарным. После медики сами с помощью огнетушителя и песка ликвидировали пламя.
- Прибывшие пожарные разобрали горящие конструкции и провели проливку места возгорания. Благодаря своевременному обнаружению пожара и ликвидации открытого горения административное здание не было уничтожено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Основной причиной пожара называется поджог. Кто и почему пытался сжечь здание сельской администрации, устанавливается.
В Бурятии пытались сжечь сельскую администрацию
Происшествия, Фото:
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