В Бурятии пытались сжечь сельскую администрацию

Здание администрации спасли благодаря медикам



В ночь с 14 на 15 ноября в селе Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии загорелось здание администрации.



В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что здание удалось спасти благодаря местным медработникам. Они первыми увидели огонь и сообщил о нём пожарным. После медики сами с помощью огнетушителя и песка ликвидировали пламя.



- Прибывшие пожарные разобрали горящие конструкции и провели проливку места возгорания. Благодаря своевременному обнаружению пожара и ликвидации открытого горения административное здание не было уничтожено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Основной причиной пожара называется поджог. Кто и почему пытался сжечь здание сельской администрации, устанавливается.

