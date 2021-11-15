В Забайкалье «оборотни в погонах» получили по 15 лет колонии

Они фальсифицировали уголовные дела



В Забайкальском крае суд вынес приговор двоим бывшим полицейским. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий, в том числе, с причинением тяжких последствий, а также в сбыте наркотиков и в фальсификации доказательств, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



В 2020 году оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции разработали преступную схему, чтобы улучшить свои показатели раскрываемости преступлений.



Через своего знакомого они незаконно передали около 100 граммов каннабиса жителю Забайкальска. Затем полицейские изъяли этот же наркотик у мужчины под видом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.



Сам же мужчина о разработанной оперативниками схеме не знал. На основании подложных документов полицейских о якобы выявленном преступлении было возбуждено уголовное дело. Кроме того, полицейские направили мировому судье подложные материалы о якобы выявленном административном правонарушении, на основании которых мужчина был подвергнут наказанию.



Вторую попытку изъятия незаконно переданных наркотиков у другого мужчины пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.



В ходе предварительного следствия полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Приговором суда подсудимые признаны виновными. Каждый осуждён к наказанию в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

