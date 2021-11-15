Подозрительный мужчина привлёк внимание росгвардейцев
Мужчина с набитым мешком привлёк внимание наряда вневедомственной охраны Росгвардии возле предприятия в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии.
Росгвардейцы остановили прохожего для проверки документов и досмотра. В мешке оказалось металлическое изделие, объяснить законность владения которым мужчина не смог.
Задержанный, 45-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что в мешке находился цилиндрический редуктор (промышленный механизм, преобразующий высокую скорость вращения входного вала в низкую на выходном – ред.).
Мужчина признался, что металлический редуктор украл из мастерской завода, где работает. В дальнейшем механизм он планировал сдать в пункт приёма металлолома.
- Ущерб, нанесённый предприятию, составил более 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии рабочий украл с предприятия металлический механизм
Происшествия, Фото:
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