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В Бурятии рабочий украл с предприятия металлический механизм

В Бурятии рабочий украл с предприятия металлический механизм
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подозрительный мужчина привлёк внимание росгвардейцев

Мужчина с набитым мешком привлёк внимание наряда вневедомственной охраны Росгвардии возле предприятия в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии.

Росгвардейцы остановили прохожего для проверки документов и досмотра. В мешке оказалось металлическое изделие, объяснить законность владения которым мужчина не смог.

Задержанный, 45-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что в мешке находился цилиндрический редуктор (промышленный механизм, преобразующий высокую скорость вращения входного вала в низкую на выходном – ред.).

Мужчина признался, что металлический редуктор украл из мастерской завода, где работает. В дальнейшем механизм он планировал сдать в пункт приёма металлолома.

- Ущерб, нанесённый предприятию, составил более 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
кража Росгвардия

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