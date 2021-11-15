В Иркутской области на пожаре в вагончике погибли два человека

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Ещё пять мужчины с ожогами доставили в больницу



В Иркутской области следователями возбуждено уголовное дело по п.п. «а, е, ж» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц», ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц».



По версии следствия, вечером 12 ноября в посёлке Залари произошёл конфликт между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в посёлке. Во время ссоры стороны конфликта избили друг друга, а в дальнейшем злоумышленники совершили поджог строительного вагончика. В результате два человека погибли, ещё пять мужчин доставили в больницу с различными травмами и ожогами.



- На месте преступления работает следственно-оперативная группа в составе следователей СК, следователей-криминалистов и сотрудников полиции. Проведён тщательный осмотр места происшествия с применением криминалистической техники. В настоящее время личности всех подозреваемых установлены, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Расследование уголовного дела продолжается.

