В Бурятии продолжают искать подозреваемого в изнасилованиях





ориентировка следователей



Приметы подозреваемого: молодой мужчина, предположительно европейской внешности, на вид около 25 лет, рост около 170-180 см., худощавого телосложения.



Людей, кому известны любые сведения о подозреваемом мужчине, изображённом на рисованных и цифровых портретах, или об обстоятельствах совершенных им преступлений, следователи просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3012) 21-43-84 (отдел криминалистики), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления), 02 (102) (полиция).



Анонимность и вознаграждение гарантируется, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области .

