В Бурятии продолжают искать подозреваемого в изнасилованиях

В Бурятии в рамках уголовного дела о преступлениях прошлых лет, связанных с изнасилованиями женщин, продолжается розыск подозреваемого
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по республике продолжается расследование уголовного дела об изнасиловании и насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении нескольких женщин на территории Железнодорожного района в 2016-м году.
По данным следствия, с 10 июля по 25 ноября 2016 года мужчина незаконно проникал через оконные проёмы в квартиры женщин разного возраста и совершал изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевших. Преступления совершены в многоквартирных домах по улицам Пушкина, Чайковского, Иванова, Чкалова и Революции 1905 года.
ориентировка следователей
Приметы подозреваемого: молодой мужчина, предположительно европейской внешности, на вид около 25 лет, рост около 170-180 см., худощавого телосложения.
Людей, кому известны любые сведения о подозреваемом мужчине, изображённом на рисованных и цифровых портретах, или об обстоятельствах совершенных им преступлений, следователи просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3012) 21-43-84 (отдел криминалистики), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления), 02 (102) (полиция).
Анонимность и вознаграждение гарантируется, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области .