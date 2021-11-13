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Забайкалец угнал машину из гаража приятеля

Забайкалец угнал машину из гаража приятеля
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подозреваемый сообщил знакомой, что купил иномарку и попросил довезти до магазина

В Забайкальске местный житель сообщил об угоне автомобиля «Тойота Ленд Крузер» в полицию. Выехав на место совершения преступления, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что владелец автомашины несколько дней назад передала свой транспорт знакомому для ремонта. В минувшую пятницу мужчина обнаружил, что машина в его гараже отсутствует и обратился в полицию.

Машина была обнаружена автоинспекторами возле одного из магазинов посёлка. За рулём находилась местная жительница, которая пояснила, что к ней приехал её знакомый, 30-летний забайкалец. Он заявил, что машину купил, и попросил довезти до магазина, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проведения следственных действий выяснилось, что злоумышленник пришёл к приятелю и увидел у него гараже внедорожник. После совместного употребления спиртного забайкалец угнал автомобиль.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угон», проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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