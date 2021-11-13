Подозреваемый сообщил знакомой, что купил иномарку и попросил довезти до магазина
В Забайкальске местный житель сообщил об угоне автомобиля «Тойота Ленд Крузер» в полицию. Выехав на место совершения преступления, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что владелец автомашины несколько дней назад передала свой транспорт знакомому для ремонта. В минувшую пятницу мужчина обнаружил, что машина в его гараже отсутствует и обратился в полицию.
Машина была обнаружена автоинспекторами возле одного из магазинов посёлка. За рулём находилась местная жительница, которая пояснила, что к ней приехал её знакомый, 30-летний забайкалец. Он заявил, что машину купил, и попросил довезти до магазина, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проведения следственных действий выяснилось, что злоумышленник пришёл к приятелю и увидел у него гараже внедорожник. После совместного употребления спиртного забайкалец угнал автомобиль.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угон», проводится расследование, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец угнал машину из гаража приятеля
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подозреваемый сообщил знакомой, что купил иномарку и попросил довезти до магазина
65-летний забайкалец был госпитализирован в больницу
От рук мошенников пострадали шесть жителей региона
Студентка поверила смс-сообщению мошенников
На место выезжали специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии
Женщина выполняла все требования «биржевого маклера»
Мужчина застрелил спящих соседей и едва не убил приятелей
Автомобилист заявил, что испугался
Все трое пострадавших получили ожоги
Пострадавший был доставлен в больницу
Мужчина умер по нелепой случайности, когда машина заглохла в реке
Мужчина пропал, уехав на велосипеде
Пожарные и местные жители отстояли жилые дома
Вещи пропали с сушилки
Мужчина надеялся избежать ответственности за ДТП