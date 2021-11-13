В Чите пожарные спасли пенсионера

65-летний забайкалец был госпитализирован в больницу



В Чите пожарные ликвидировали возгорание домашних вещей в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Осетровка и спасли хозяина жилья.



13 ноября в 01:20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о дыме, идущем из квартиры 5-ти этажного дома в микрорайоне Осетровка. К месту вызова были направлены расчёты пожарно-спасательных частей города и пожарная команда №981 министерства обороны.



На момент прибытия первого подразделения из окна третьего этажа шёл дым, вырывалось открытое пламя. Дверь квартиры, где находился очаг возгорания, была заперта изнутри. Сотрудники МЧС России проникли в помещение через балкон с помощью автолестницы.



Во время разведки в охваченной дымом квартире, звено газодымозащиты обнаружило на полу лежащего без сознания пожилого мужчину. Пожарные на руках вынесли пенсионера из дома и передали медикам. 65-летний читинец был госпитализирован в краевую клиническую больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Ещё 5 человек из соседних квартир были эвакуированы пожарными, остальные жильцы покинули дом самостоятельно.



Очагом возгорания в квартире оказались домашние вещи на площади 10 квадратных метров. Пожар был ликвидировано в 02:10.



Виновное лицо, ущерб и причина возгорания устанавливаются. Всего на ликвидацию последствий привлекалось 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.



