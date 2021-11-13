От рук мошенников пострадали шесть жителей региона
За истекшие сутки от мошенников пострадали шестеро забайкальцев. Суммы причиненного ущерба составили от 10 тысяч до 2,4 миллиона рублей.
Самый большой ущерб – 2 миллиона 407 тысяч рублей – причинён жителю Чернышевского района, 1986 года рождения, который оформил несколько кредитов и внёс денежные средства якобы в инвестиционный фонд. Аналогичным образом пострадал 53-летний читинец, у которого мошенники под предлогом инвестирования похитили более 1,3 миллиона рублей.
37-летний читинец потерял 10 тысяч рублей, которые похитили мошенники под предлогом продажи мотоцикла. Пытаясь оформить кредит, 60-летняя читинка потеряла 360 тысяч рублей.
50-летний житель Центрального района Читы и 44-летний карымчанин лишились 267 тысяч и 148 тысяч рублей, выполнив рекомендации мошенников, переведя денежные средства на так называемые «безопасные» счета.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
За сутки забайкальцев обманули на несколько миллионов
Происшествия, Фото:
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