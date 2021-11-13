За сутки забайкальцев обманули на несколько миллионов

От рук мошенников пострадали шесть жителей региона



За истекшие сутки от мошенников пострадали шестеро забайкальцев. Суммы причиненного ущерба составили от 10 тысяч до 2,4 миллиона рублей.



Самый большой ущерб – 2 миллиона 407 тысяч рублей – причинён жителю Чернышевского района, 1986 года рождения, который оформил несколько кредитов и внёс денежные средства якобы в инвестиционный фонд. Аналогичным образом пострадал 53-летний читинец, у которого мошенники под предлогом инвестирования похитили более 1,3 миллиона рублей.



37-летний читинец потерял 10 тысяч рублей, которые похитили мошенники под предлогом продажи мотоцикла. Пытаясь оформить кредит, 60-летняя читинка потеряла 360 тысяч рублей.



50-летний житель Центрального района Читы и 44-летний карымчанин лишились 267 тысяч и 148 тысяч рублей, выполнив рекомендации мошенников, переведя денежные средства на так называемые «безопасные» счета.



В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

