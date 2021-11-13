Студентка поверила смс-сообщению мошенников
В Иркутске полицейские разыскивают похитителей сбережений второкурсницы одного из учебных заведений областного центра. Девушка поверила злоумышленникам, уговорившим её перечислить деньги для получения приза.
Несколько дней назад в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Иркутское» обратилась 21-летняя девушка. Учащаяся второго курса рассказала, что перевела деньги мошенникам, считая, что оформляет получение крупного денежного выигрыша.
Как установили сыщики, накануне днем студентке пришло сообщение о якобы положенной ей крупной сумме. В тексте также значился номер, по которому предлагалось уточнить детали. Позвонив по нему, девушка услышала от собеседницы, что «за активное использование банковской карты» она стала победителем розыгрыша, а сумма приза составила 1 миллион 145 тысяч рублей. Для получения выплаты её попросили оплатить «налог» в размере почти 15 тысяч рублей, переведя деньги на интернет-кошелёк и назвав им коды от него, что иркутянка и сделала.
Осознав, что её обманули, студентка обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области по информации МУ МВД России «Иркутское».
Иркутянка вместо выигрыша миллиона лишилась своих денег
Происшествия, Фото:
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