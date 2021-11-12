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Ангарчанка «инвестировала» мошенникам 1,5 млн рублей

Ангарчанка «инвестировала» мошенникам 1,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина выполняла все требования «биржевого маклера»

В полиции Ангарска всё чаще фиксируют обращения пожилых людей, которых обманули мошенники, пообещав заработок в интернете. Так, недавно жертвой аферистов стала 59-летняя работница муниципального предприятия. В соцсети она увидела предложение биржевой компании о заработке в виде инвестирования.

Пройдя по ссылке, женщина ответила на несколько вопросов, после чего ей поступил телефонный звонок. Незнакомец представился биржевым специалистом и сказал, что будет сопровождать инвестиционные сделки ангарчанки, помогать ей с их оформлением.

Несколько дней под руководством «биржевого маклера» женщина разными суммами от 80 до 300 тысяч рублей «инвестировала» деньги, потратив на это около 1 миллиона рублей из личных сбережений. Но когда захотела вывести полученную прибыль, то столкнулась с требованием выплатить страховку. Не подозревая подвоха, она сделала несколько платежей на общую сумму около 500 тысяч рублей, после чего догадалась, что ее обманули, после чего обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Желая найти работу в Сети, на удочку мошенников попался и 73-летний пенсионер. После просмотра нескольких страниц с вакансиями, ему поступил телефонный звонок. Незнакомка предложила ангарчанину помочь с поиском работы, но предупредила, что сначала необходимо пройти обучение. Для этого пожилого мужчину попросили оформить электронную банковскую карту, на которую впоследствии со своего банковского счета он перевёл девять тысяч рублей. На этом, пообещав, что вскоре обучение продолжится, незнакомка положила трубку. И только через некоторое время пенсионер понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту проводится проверка.
мошенничество

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