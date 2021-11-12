В Иркутской области пьяный водитель сбил пешехода и скрылся

Прибывшая бригада медиков доставила 58-летнего сбитого мужчину в больницу.





Сегодня около восьми часов утра на улице Ленина в городе Слюдянка пьяный водитель «Тойоты Камри» сбил пешехода. Пострадавший мужчина переходил дорогу по «зебре». С места происшествия виновник аварии скрылся.Вскоре инспекторы ДПС установили сбежавшего водителя. Им оказался 39-летний местный житель с явными признаками опьянения. Проведённое освидетельствование показало превышение установленного порога концентрации этилового спирта в выдыхаемом воздухе в пять раз.По словам задержанного водителя, он скрылся с места ДТП из-за того, что испугался.Проверка продолжается, сообщает УГИБДД по Иркутской области.