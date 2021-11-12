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На пожаре в Иркутской области пострадали мать и двое маленьких детей

На пожаре в Иркутской области пострадали мать и двое маленьких детей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Все трое пострадавших получили ожоги

Сегодня днём в посёлке Тарма Братского района Иркутской области загорелся двухквартирный деревянный дом. О происшествии пожарным сообщили очевидцы, которые также добавили, что пострадали люди- мать и двое детей – девяти месяцев и двух лет.

На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, огонь также охватил кровлю. Пострадавших женщину и детей госпитализировали.

В течение часа открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 49 квадратных метров.


Дознаватели МЧС осмотрели место происшествия, опросили соседей и представителей местной администрации. Выяснилось, что причиной возгорания послужило короткое замыкание электробойлера, после чего огонь быстро распространился по квартире.

В момент возгорания в доме находились одни дети. Мать в это время была на улице, занимаясь хозяйством. Заметив дым, она бросилась спасать детей. Женщина вынесла обоих малышей через огонь, при этом все трое получили ожоги. До прибытия «скорой» первую помощь им оказывали соседи.

В настоящее время для выяснения обстоятельств проводятся оперативно-следственные мероприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
смерть пожар

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