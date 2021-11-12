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В Бурятии в сгоревшей машине получил ожоги пассажир

В Бурятии в сгоревшей машине получил ожоги пассажир
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавший был доставлен в больницу

11 ноября вблизи села Армак Джидинского района Бурятии загорелся автомобиль.

Приехавшие пожарные ликвидировали открытое горение за шесть минут. Салон автомобиля выгорел изнутри на площади 4 кв м.

Пассажир автомобиля получил ожоги и был госпитализирован в больницу.

Вероятно, причиной пожара послужила неосторожность при курении, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Специалисты напоминают, что недопустимо курить и оставлять другие источники открытого огня вблизи легкосгораемых предметов и воспламеняющихся жидкостей. Автомобиль необходимо оснастить как минимум одним огнетушителем.


пожар

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