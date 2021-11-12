Пострадавший был доставлен в больницу
11 ноября вблизи села Армак Джидинского района Бурятии загорелся автомобиль.
Приехавшие пожарные ликвидировали открытое горение за шесть минут. Салон автомобиля выгорел изнутри на площади 4 кв м.
Пассажир автомобиля получил ожоги и был госпитализирован в больницу.
Вероятно, причиной пожара послужила неосторожность при курении, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Специалисты напоминают, что недопустимо курить и оставлять другие источники открытого огня вблизи легкосгораемых предметов и воспламеняющихся жидкостей. Автомобиль необходимо оснастить как минимум одним огнетушителем.
В Бурятии в сгоревшей машине получил ожоги пассажир
Происшествия, Фото:
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