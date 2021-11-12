Мужчина умер по нелепой случайности, когда машина заглохла в реке
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 ноября автомобиль «УАЗ» застрял посреди русла реки Модонкуль возле города Закаменск. Внутри находились двое мужчин, один из которых погиб. Второго мужчину в тяжёлом состоянии доставили реанимацию в больницы. Погибшему было 39 лет.
По данному факту проводится доследственная проверка. В СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности происшествия.
По предварительным данным, вечером 11 ноября мужчины возвращались на своём «УАЗе» в Закаменск из леса, где заготавливали дрова. Реку Модонкуль они решили переехать вброд в месте, где глубина неширокого русла не превышала полуметра. Однако в реке машина заглохла.
Мужчины позвонили родственнице, сообщили, что застряли, назвали свои координаты и попросили помощи.
По одной из версий, после этого они пытались завести автомобиль. Его выхлопную трубу скрывала вода. В связи с этим во время попыток завести двигатель выхлопные газы попали в салон. В результате чего один из мужчин скончался.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В Бурятии раскрыли подробности гибели мужчины, застрявшего в реке
Происшествия, Фото:
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