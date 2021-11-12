 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Бурятии раскрыли подробности гибели мужчины, застрявшего в реке

В Бурятии раскрыли подробности гибели мужчины, застрявшего в реке
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина умер по нелепой случайности, когда машина заглохла в реке

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 ноября автомобиль «УАЗ» застрял посреди русла реки Модонкуль возле города Закаменск. Внутри находились двое мужчин, один из которых погиб. Второго мужчину в тяжёлом состоянии доставили реанимацию в больницы. Погибшему было 39 лет.

По данному факту проводится доследственная проверка. В СУ СКР по Бурятии раскрыли подробности происшествия.

По предварительным данным, вечером 11 ноября мужчины возвращались на своём «УАЗе» в Закаменск из леса, где заготавливали дрова. Реку Модонкуль они решили переехать вброд в месте, где глубина неширокого русла не превышала полуметра. Однако в реке машина заглохла.

Мужчины позвонили родственнице, сообщили, что застряли, назвали свои координаты и попросили помощи.

По одной из версий, после этого они пытались завести автомобиль. Его выхлопную трубу скрывала вода. В связи с этим во время попыток завести двигатель выхлопные газы попали в салон. В результате чего один из мужчин скончался.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
смерть река

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в сгоревшей машине получил ожоги пассажир
В Бурятии в сгоревшей машине получил ожоги пассажир
Происшествия, 12.11.2021
Пострадавший был доставлен в больницу
В Бурятии раскрыли подробности гибели мужчины, застрявшего в реке
В Бурятии раскрыли подробности гибели мужчины, застрявшего в реке
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина умер по нелепой случайности, когда машина заглохла в реке
В Бурятии пропавшего мужчину ищут с параплана
В Бурятии пропавшего мужчину ищут с параплана
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина пропал, уехав на велосипеде
В Бурятии пожар тушили «всем миром»
В Бурятии пожар тушили «всем миром»
Происшествия, 12.11.2021
Пожарные и местные жители отстояли жилые дома
Улан-удэнец инсценировал угон своей машины
Улан-удэнец инсценировал угон своей машины
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина надеялся избежать ответственности за ДТП
В Бурятии четырёх парней поймали на поле с коноплёй
В Бурятии четырёх парней поймали на поле с коноплёй
Происшествия, 12.11.2021
Один из задержанных приехал за бурятской коноплёй из Иркутской области
В Бурятии в застрявшей в реке машине погиб мужчина
В Бурятии в застрявшей в реке машине погиб мужчина
Происшествия, 12.11.2021
Второй пострадавший находится в реанимации
В Иволгинском дацане обокрали паломницу
В Иволгинском дацане обокрали паломницу
Происшествия, 12.11.2021
Паломница приехала в Бурятию из Алтая
В Улан-Удэ сбили 60-летнего пешехода
В Улан-Удэ сбили 60-летнего пешехода
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
Ревнивая забайкалка убила возлюбленного
Ревнивая забайкалка убила возлюбленного
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина скончался от ножевого ранения  
Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу
Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу
Происшествия, 12.11.2021
Незадачливый вор только неделю назад вышел из колонии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^