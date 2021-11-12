Вещи пропали с сушилки
В Улан-Удэ полицейские раскрыли кражу вещей из общежития техникума, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Заявления поступили в орган внутренних дел 3 ноября. Трое студентов рассказали, что неизвестный украл с сушилки в коридоре постиранную одежду: брюки, футболки, кофты и шорты. Общий ущерб составил около девяти тысяч рублей.
Полицейские раскрыли кражу. Вором оказался 24-летний молодой человек, ранее учившийся в этом техникуме. Парень в отсутствии охранника прошёл в общежитие и взял приглянувшиеся ему вещи. На выходе столкнувшись с вахтёром, он представился студентом техникума и объяснил, что пришёл за оставленной одеждой.
Ранее к уголовной ответственности улан-удэнец не привлекался, нигде не работает. У него изъята большая часть украденного.
Возбуждены три уголовных дела по статье «Кража».
В Улан-Удэ выпускник техникума украл одежду студентов
Происшествия, Фото:
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