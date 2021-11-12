Один из задержанных приехал за бурятской коноплёй из Иркутской области
Днём 4 ноября в поле недалеко от села Белоозёрск Джидинского района Бурятии сотрудники подразделения наркоконтроля и уголовного розыска задержали четырёх молодых людей. У них изъяли мешки с травой. Как показала проведённая экспертиза, это марихуана общим весом около девяти килограммов, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Установлено, что четверо приятелей в возрасте от 23 до 43 лет приехали в Джуринской район специально для сбора конопли. Трое из них жители города Бабушкин, один мужчина приехал из Байкальска Иркутской области. Как рассказали задержанные, наркотики они заготавливали для себя.
Двое задержанных отказались от медицинского освидетельствования, в связи с чем привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.
На всех молодых людей возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.
В Бурятии четырёх парней поймали на поле с коноплёй
Происшествия, Фото:
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