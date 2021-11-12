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В Бурятии в застрявшей в реке машине погиб мужчина

В Бурятии в застрявшей в реке машине погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Второй пострадавший находится в реанимации

Вечером 11 ноября в Закаменске автомобиль застрял в реке Модонкуль.

Приехавшие медики выяснили, что в машине находятся два человека, один из них потерял сознание. Добраться до автомобиля медики сами не могли, поэтому вызвали на помощь пожарных.

- Прибывшие пожарные вброд добрались до автомобиля на реке. Они эвакуировали автомобиль из воды и передали мужчин работникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как стало известно позже, мужчина, который находился без сознания, скончался.

Второй мужчина находится в реанимации, сообщается в группе «Заиграево-инфо».

Что именно произошло в тот роковой вечер, пока неизвестно. Возможно, всё произошло как раз из-за того, что мужчина потерял сознание. Причина его гибели и обстоятельства произошедшего устанавливаются.


река смерть

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