Второй пострадавший находится в реанимации
Вечером 11 ноября в Закаменске автомобиль застрял в реке Модонкуль.
Приехавшие медики выяснили, что в машине находятся два человека, один из них потерял сознание. Добраться до автомобиля медики сами не могли, поэтому вызвали на помощь пожарных.
- Прибывшие пожарные вброд добрались до автомобиля на реке. Они эвакуировали автомобиль из воды и передали мужчин работникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как стало известно позже, мужчина, который находился без сознания, скончался.
Второй мужчина находится в реанимации, сообщается в группе «Заиграево-инфо».
Что именно произошло в тот роковой вечер, пока неизвестно. Возможно, всё произошло как раз из-за того, что мужчина потерял сознание. Причина его гибели и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Бурятии в застрявшей в реке машине погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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