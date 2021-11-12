В Бурятии в застрявшей в реке машине погиб мужчина

Второй пострадавший находится в реанимации



Вечером 11 ноября в Закаменске автомобиль застрял в реке Модонкуль.



Приехавшие медики выяснили, что в машине находятся два человека, один из них потерял сознание. Добраться до автомобиля медики сами не могли, поэтому вызвали на помощь пожарных.



- Прибывшие пожарные вброд добрались до автомобиля на реке. Они эвакуировали автомобиль из воды и передали мужчин работникам скорой помощи, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Как стало известно позже, мужчина, который находился без сознания, скончался.



Второй мужчина находится в реанимации, сообщается в группе «Заиграево-инфо».



Что именно произошло в тот роковой вечер, пока неизвестно. Возможно, всё произошло как раз из-за того, что мужчина потерял сознание. Причина его гибели и обстоятельства произошедшего устанавливаются.





