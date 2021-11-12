Молодой человек не думал, что его вычислят
19-летнего жителя Иркутска оштрафовали на 10 тысяч рублей за оскорбительный комментарий в социальной сети «Вконтакте».
- Пользователь на своей странице под одним из видео разместил комментарии, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, - сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.
На суде молодой человек подтвердил, что это его комментарии. Он заявил, что понимал: его высказывания могут унизить человеческое достоинство по признаку национальной принадлежности и даже желал этого. Ответственности он не опасался, так как не думал, что правоохранительные органы вычислят анонима.
Молодому человеку назначен штраф в 10 тысяч рублей.
Иркутянина оштрафовали на 10 тысяч за оскорбительный комментарий в соцсети
Происшествия, Фото:
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