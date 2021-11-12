 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Иволгинском дацане обокрали паломницу

В Иволгинском дацане обокрали паломницу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Паломница приехала в Бурятию из Алтая

10 ноября в стенах Иволгинского дацана произошёл неприятный случай с кражей телефон.

Телефон исчез со стола, где находятся бланки для записок на хуралы. Туда его на время положила паломница, специально приехавшая в Бурятию из Алтая.

Вор, вероятно, не знал о том, что его действия сняла видеокамера. Представители Иволгинского дацана дали ему шанс и предложили самому вернуть телефон.

- В храмах Иволгинского дацана стоят работающие видеокамеры, поэтому просим человека, забравшего телефон, вернуть его ламам Согчен дугана или в кассу самостоятельно. Иначе 13 ноября будет сделано заявление в полицию с приложением видео, где запечатлен этот неприятный для всех нас момент, - обратилась пресс-служба Иволгинского дацана.

Всех прихожан просят не оставлять свои вещи (телефоны, сумки, верхнюю одежду) без просмотра.



кража Иволгинский дацан

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иволгинском дацане обокрали паломницу
В Иволгинском дацане обокрали паломницу
Происшествия, 12.11.2021
Паломница приехала в Бурятию из Алтая
В Улан-Удэ сбили 60-летнего пешехода
В Улан-Удэ сбили 60-летнего пешехода
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
Ревнивая забайкалка убила возлюбленного
Ревнивая забайкалка убила возлюбленного
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина скончался от ножевого ранения  
Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу
Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу
Происшествия, 12.11.2021
Незадачливый вор только неделю назад вышел из колонии
В Бурятии в крупном ДТП погибли два человека
В Бурятии в крупном ДТП погибли два человека
Происшествия, 12.11.2021
В автоаварии погибли два человека, ещё трое получили травмы
В Улан-Удэ серийных домушников отправили в колонию
В Улан-Удэ серийных домушников отправили в колонию
Происшествия, 12.11.2021
Ущерб составил около двух миллионов рублей
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу карты
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу карты
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина украл карту у пожилого человека 
В Забайкалье незаконный оборот дров достигает полмиллиарда в год
В Забайкалье незаконный оборот дров достигает полмиллиарда в год
Происшествия, 11.11.2021
В очередном рейде ни один из продавцов не смог предоставить документы на древесину
Хабаровского перевозчика будут судить за гибель трёх человек в ДТП
Хабаровского перевозчика будут судить за гибель трёх человек в ДТП
Происшествия, 11.11.2021
Водитель автобуса уснул за рулём, так как был переутомлён
В Ангарске погиб пенсионер, перебегавший дорогу
В Ангарске погиб пенсионер, перебегавший дорогу
Происшествия, 11.11.2021
Пожилой пешеход был в тёмной одежде
В Улан-Удэ подросток украл у старшего друга телефон
В Улан-Удэ подросток украл у старшего друга телефон
Происшествия, 11.11.2021
С помощью смартфона подросток снял деньги со счёта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^