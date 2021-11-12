Паломница приехала в Бурятию из Алтая
10 ноября в стенах Иволгинского дацана произошёл неприятный случай с кражей телефон.
Телефон исчез со стола, где находятся бланки для записок на хуралы. Туда его на время положила паломница, специально приехавшая в Бурятию из Алтая.
Вор, вероятно, не знал о том, что его действия сняла видеокамера. Представители Иволгинского дацана дали ему шанс и предложили самому вернуть телефон.
- В храмах Иволгинского дацана стоят работающие видеокамеры, поэтому просим человека, забравшего телефон, вернуть его ламам Согчен дугана или в кассу самостоятельно. Иначе 13 ноября будет сделано заявление в полицию с приложением видео, где запечатлен этот неприятный для всех нас момент, - обратилась пресс-служба Иволгинского дацана.
Всех прихожан просят не оставлять свои вещи (телефоны, сумки, верхнюю одежду) без просмотра.
В Иволгинском дацане обокрали паломницу
Происшествия, Фото:
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