В Иволгинском дацане обокрали паломницу

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Паломница приехала в Бурятию из Алтая



10 ноября в стенах Иволгинского дацана произошёл неприятный случай с кражей телефон.



Телефон исчез со стола, где находятся бланки для записок на хуралы. Туда его на время положила паломница, специально приехавшая в Бурятию из Алтая.



Вор, вероятно, не знал о том, что его действия сняла видеокамера. Представители Иволгинского дацана дали ему шанс и предложили самому вернуть телефон.



- В храмах Иволгинского дацана стоят работающие видеокамеры, поэтому просим человека, забравшего телефон, вернуть его ламам Согчен дугана или в кассу самостоятельно. Иначе 13 ноября будет сделано заявление в полицию с приложением видео, где запечатлен этот неприятный для всех нас момент, - обратилась пресс-служба Иволгинского дацана.



Всех прихожан просят не оставлять свои вещи (телефоны, сумки, верхнюю одежду) без просмотра.







