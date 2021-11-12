Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
Накануне, 11 ноября, около 16:20 на улице Хоца Намсараева в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал 60-летний пешеход.
По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на мужчину вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Кабанском районе республики в ДТП погибли два человека, ещё трёх доставили в больницу.
В Улан-Удэ сбили 60-летнего пешехода
Происшествия, Фото:
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