Ревнивая забайкалка убила возлюбленного

Мужчина скончался от ножевого ранения



29-летняя жительница села Новоберезовское Шилкинского района Забайкальского края обвиняется в убийстве.



По данным следствия, 15 сентября женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего 33-летнего сожителя. Ссора с гражданским мужем произошла на почве ревности.



Женщина ударила возлюбленного ножом. От полученного ранения он скончался на месте.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Максимальное наказание, которое грозит женщине, - 15 лет лишения свободы.





По информации СУ СКР по Забайкальскому краю.

