Мужчина скончался от ножевого ранения
29-летняя жительница села Новоберезовское Шилкинского района Забайкальского края обвиняется в убийстве.
По данным следствия, 15 сентября женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего 33-летнего сожителя. Ссора с гражданским мужем произошла на почве ревности.
Женщина ударила возлюбленного ножом. От полученного ранения он скончался на месте.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Максимальное наказание, которое грозит женщине, - 15 лет лишения свободы.
По информации СУ СКР по Забайкальскому краю.
Ревнивая забайкалка убила возлюбленного
Происшествия, Фото:
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