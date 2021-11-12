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Ревнивая забайкалка убила возлюбленного

Ревнивая забайкалка убила возлюбленного
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина скончался от ножевого ранения

29-летняя жительница села Новоберезовское Шилкинского района Забайкальского края обвиняется в убийстве.

По данным следствия, 15 сентября женщина в состоянии алкогольного опьянения убила своего 33-летнего сожителя. Ссора с гражданским мужем произошла на почве ревности.

Женщина ударила возлюбленного ножом. От полученного ранения он скончался на месте.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Максимальное наказание, которое грозит женщине, - 15 лет лишения свободы.


По информации СУ СКР по Забайкальскому краю.
убийство

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