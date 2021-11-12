В Бурятии таксист украл забытую пассажиром сумку с деньгами

Транспортные полицейские установили личность таксиста, который вёз забывчивого мужчину. Он признался в краже.





В Северобайкальске нечистый на руку таксист не удержался от соблазна и присвоил сумку с деньгами, которую забыл пассажир. Сумка оказалась набита купюрами на общую сумму 70 тысяч рублей.- В дежурную часть транспортной полиции обратился 53-летний житель Бурятии. Он сообщил, что во время стоянки поезда на станции Северобайкальск поехал на такси в привокзальную столовую. В пути он утратил сумку, в которой находились документы и 70 500 рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Таксист рассказал, что нашёл чужую сумку в салоне своей машины на следующий день. По фотографии в паспорте он опознал пассажира, которого накануне возил в привокзальное кафе и обратно. Однако возвращать деньги он не стал, а забрал себе. Саму же сумку с документами и банковской картой так и возил под своим сидением, так как они интереса у него не вызвали.Сейчас деньги с документами вернули хозяину.По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.