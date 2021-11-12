 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Бурятии таксист украл забытую пассажиром сумку с деньгами

В Бурятии таксист украл забытую пассажиром сумку с деньгами
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Сумка была набита деньгами

В Северобайкальске нечистый на руку таксист не удержался от соблазна и присвоил сумку с деньгами, которую забыл пассажир. Сумка оказалась набита купюрами на общую сумму 70 тысяч рублей.

- В дежурную часть транспортной полиции обратился 53-летний житель Бурятии. Он сообщил, что во время стоянки поезда на станции Северобайкальск поехал на такси в привокзальную столовую. В пути он утратил сумку, в которой находились документы и 70 500 рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские установили личность таксиста, который вёз забывчивого мужчину. Он признался в краже.


Таксист рассказал, что нашёл чужую сумку в салоне своей машины на следующий день. По фотографии в паспорте он опознал пассажира, которого накануне возил в привокзальное кафе и обратно. Однако возвращать деньги он не стал, а забрал себе. Саму же сумку с документами и банковской картой так и возил под своим сидением, так как они интереса у него не вызвали.

Сейчас деньги с документами вернули хозяину.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.
кража такси

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ревнивая забайкалка убила возлюбленного
Ревнивая забайкалка убила возлюбленного
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина скончался от ножевого ранения  
Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу
Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу
Происшествия, 12.11.2021
Незадачливый вор только неделю назад вышел из колонии
В Бурятии в крупном ДТП погибли два человека
В Бурятии в крупном ДТП погибли два человека
Происшествия, 12.11.2021
В автоаварии погибли два человека, ещё трое получили травмы
В Улан-Удэ серийных домушников отправили в колонию
В Улан-Удэ серийных домушников отправили в колонию
Происшествия, 12.11.2021
Ущерб составил около двух миллионов рублей
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу карты
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу карты
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина украл карту у пожилого человека 
В Забайкалье незаконный оборот дров достигает полмиллиарда в год
В Забайкалье незаконный оборот дров достигает полмиллиарда в год
Происшествия, 11.11.2021
В очередном рейде ни один из продавцов не смог предоставить документы на древесину
Хабаровского перевозчика будут судить за гибель трёх человек в ДТП
Хабаровского перевозчика будут судить за гибель трёх человек в ДТП
Происшествия, 11.11.2021
Водитель автобуса уснул за рулём, так как был переутомлён
В Ангарске погиб пенсионер, перебегавший дорогу
В Ангарске погиб пенсионер, перебегавший дорогу
Происшествия, 11.11.2021
Пожилой пешеход был в тёмной одежде
В Улан-Удэ подросток украл у старшего друга телефон
В Улан-Удэ подросток украл у старшего друга телефон
Происшествия, 11.11.2021
С помощью смартфона подросток снял деньги со счёта
Забайкалец погиб в заброшенной шахте при поисках золота
Забайкалец погиб в заброшенной шахте при поисках золота
Происшествия, 11.11.2021
Мужчина сорвался с более чем 20-метровой высоты
Улан-удэнец наживался на нуждающихся в дровах
Улан-удэнец наживался на нуждающихся в дровах
Происшествия, 11.11.2021
Мошенничеством с дровами занимался студент

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^