Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Незадачливый вор только неделю назад вышел из колонии



В Улан-Удэ произошёл курьёзный случай с воришкой. Он пытался продать украденный телефон прохожему, который оказался сотрудником Росгвардии.



В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали, что у сотрудник вневедомственной охраны в тот день был выходной. На улице к мужчине, который, конечно, был не в форме, подошёл прохожий и предложил купить смартфон.



- Росгвардеец заподозрил, что гаджет украли, и попросил разблокировать его. Тогда мужчина признался, что украл смартфон, - рассказали в ведомстве.



Сотрудник тут же задержал незадачливого «продавца» и вызвал коллег. Прибывший автопатруль вневедомственной охраны доставил задержанного в отдел полиции.



42-летний мужчина, как выяснилось, всего неделю назад освободился из колонии. Он признался, что во время распития спиртного незаметно украл сотовый телефон у женщины.



По факту кражи возбуждено уголовное дело.

