Незадачливый вор только неделю назад вышел из колонии
В Улан-Удэ произошёл курьёзный случай с воришкой. Он пытался продать украденный телефон прохожему, который оказался сотрудником Росгвардии.
В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали, что у сотрудник вневедомственной охраны в тот день был выходной. На улице к мужчине, который, конечно, был не в форме, подошёл прохожий и предложил купить смартфон.
- Росгвардеец заподозрил, что гаджет украли, и попросил разблокировать его. Тогда мужчина признался, что украл смартфон, - рассказали в ведомстве.
Сотрудник тут же задержал незадачливого «продавца» и вызвал коллег. Прибывший автопатруль вневедомственной охраны доставил задержанного в отдел полиции.
42-летний мужчина, как выяснилось, всего неделю назад освободился из колонии. Он признался, что во время распития спиртного незаметно украл сотовый телефон у женщины.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу
Происшествия, Фото:
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