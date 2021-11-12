 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 ноября

11 ноября

Популярное

Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу

Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Незадачливый вор только неделю назад вышел из колонии

В Улан-Удэ произошёл курьёзный случай с воришкой. Он пытался продать украденный телефон прохожему, который оказался сотрудником Росгвардии.

В пресс-службе Росгвардии по Бурятии рассказали, что у сотрудник вневедомственной охраны в тот день был выходной. На улице к мужчине, который, конечно, был не в форме, подошёл прохожий и предложил купить смартфон.

- Росгвардеец заподозрил, что гаджет украли, и попросил разблокировать его. Тогда мужчина признался, что украл смартфон, - рассказали в ведомстве.

Сотрудник тут же задержал незадачливого «продавца» и вызвал коллег. Прибывший автопатруль вневедомственной охраны доставил задержанного в отдел полиции.

42-летний мужчина, как выяснилось, всего неделю назад освободился из колонии. Он признался, что во время распития спиртного незаметно украл сотовый телефон у женщины.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
кража Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ревнивая забайкалка убила возлюбленного
Ревнивая забайкалка убила возлюбленного
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина скончался от ножевого ранения  
Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу
Улан-удэнец пытался продать украденный телефон росгвардейцу
Происшествия, 12.11.2021
Незадачливый вор только неделю назад вышел из колонии
В Бурятии в крупном ДТП погибли два человека
В Бурятии в крупном ДТП погибли два человека
Происшествия, 12.11.2021
В автоаварии погибли два человека, ещё трое получили травмы
В Улан-Удэ серийных домушников отправили в колонию
В Улан-Удэ серийных домушников отправили в колонию
Происшествия, 12.11.2021
Ущерб составил около двух миллионов рублей
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу карты
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу карты
Происшествия, 12.11.2021
Мужчина украл карту у пожилого человека 
В Забайкалье незаконный оборот дров достигает полмиллиарда в год
В Забайкалье незаконный оборот дров достигает полмиллиарда в год
Происшествия, 11.11.2021
В очередном рейде ни один из продавцов не смог предоставить документы на древесину
Хабаровского перевозчика будут судить за гибель трёх человек в ДТП
Хабаровского перевозчика будут судить за гибель трёх человек в ДТП
Происшествия, 11.11.2021
Водитель автобуса уснул за рулём, так как был переутомлён
В Ангарске погиб пенсионер, перебегавший дорогу
В Ангарске погиб пенсионер, перебегавший дорогу
Происшествия, 11.11.2021
Пожилой пешеход был в тёмной одежде
В Улан-Удэ подросток украл у старшего друга телефон
В Улан-Удэ подросток украл у старшего друга телефон
Происшествия, 11.11.2021
С помощью смартфона подросток снял деньги со счёта
Забайкалец погиб в заброшенной шахте при поисках золота
Забайкалец погиб в заброшенной шахте при поисках золота
Происшествия, 11.11.2021
Мужчина сорвался с более чем 20-метровой высоты
Улан-удэнец наживался на нуждающихся в дровах
Улан-удэнец наживался на нуждающихся в дровах
Происшествия, 11.11.2021
Мошенничеством с дровами занимался студент

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^