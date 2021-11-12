Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу карты

Мужчина украл карту у пожилого человека



40-летний житель Хоринского района Бурятии признан виновным в краже.



Ранее неоднократно судимый мужчина за тяжкие преступления стащил банковскую карту пенсионера, с которым распивал спиртное. После он покупал товары, а рассчитывался чужой картой.



Суд приговорил мужчину к двум годам колонии особого режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

