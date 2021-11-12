Мужчина украл карту у пожилого человека
40-летний житель Хоринского района Бурятии признан виновным в краже.
Ранее неоднократно судимый мужчина за тяжкие преступления стащил банковскую карту пенсионера, с которым распивал спиртное. После он покупал товары, а рассчитывался чужой картой.
Суд приговорил мужчину к двум годам колонии особого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу карты
Происшествия, Фото:
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