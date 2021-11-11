 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 ноября

10 ноября

Популярное

В Улан-Удэ подросток украл у старшего друга телефон

В Улан-Удэ подросток украл у старшего друга телефон
Происшествия,  Фото:pexels.com
С помощью смартфона подросток снял деньги со счёта

7 ноября в полицию Октябрьского района обратился 20-летний улан-удэнец, у которого украли сотовый телефон, а затем перевели деньги с банковской карты. Общий ущерб составил более 27 тысяч рублей.

Выяснилось, что 25 октября в гости к молодому человеку пришёл его 16-летний приятель. Переночевав, он попросил у друга номер его банковской карты. Приятель объяснил, что у него якобы с собой нет карты, а в ближайшее время ему должен поступить платёж. Молодые люди договорились, что деньги поступят на карту старшего друга.

Наутро гость попросил у хозяина жилища сотовый телефон, чтобы сходить в магазин, обещая вернуться через пару часов.

Прождав знакомого несколько дней, молодой человек позвонил ему, и тот сообщил, что с помощью его мобильного взял с его счёта около восьми тысяч рублей. Приятель обещал в скором времени всё вернуть, но вскоре перестал выходить на связь.

Спустя две недели, не дождавшись возврата денег и сотового телефона, молодой человек обратился в полицию.

Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего подозреваемого. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража».


кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалец погиб в заброшенной шахте при поисках золота
Забайкалец погиб в заброшенной шахте при поисках золота
Происшествия, 11.11.2021
Мужчина сорвался с более чем 20-метровой высоты
Улан-удэнец наживался на нуждающихся в дровах
Улан-удэнец наживался на нуждающихся в дровах
Происшествия, 11.11.2021
Мошенничеством с дровами занимался студент
Улан-удэнца избили за попытку вернуть свой телефон
Улан-удэнца избили за попытку вернуть свой телефон
Происшествия, 11.11.2021
После драки мужчина лишился денег и подвергся шантажу
Жители Бурятии душили, чтобы отобрать банковскую карту
Жители Бурятии душили, чтобы отобрать банковскую карту
Происшествия, 11.11.2021
Нападавшие знали, что на карте хранится неплохая сумма
Житель Бурятии избил мужчину, а затем обокрал девушку
Житель Бурятии избил мужчину, а затем обокрал девушку
Происшествия, 11.11.2021
Подозреваемого задержали росгвардейцы
Улан-удэнцев предупреждают о появившихся автоподставах
Улан-удэнцев предупреждают о появившихся автоподставах
Происшествия, 11.11.2021
«Сбитая» пешеход сумела выманить деньги у водителя
В Иркутской области мужчина погиб во время подлёдной рыбалки
В Иркутской области мужчина погиб во время подлёдной рыбалки
Происшествия, 11.11.2021
Друзья не смогли вытащить провалившегося под лёд мужчину
В Иркутской области ищут пропавшего рыбака
В Иркутской области ищут пропавшего рыбака
Происшествия, 11.11.2021
Поиски осложняют торосы и шуга  
В центре Улан-Удэ подрались водители
В центре Улан-Удэ подрались водители
Происшествия, 11.11.2021
Дорожные разборки произошли на Элеваторе
Экс-председателю правления «БайкалБанка» дали пять лет колонии
Экс-председателю правления «БайкалБанка» дали пять лет колонии
Происшествия, 11.11.2021
Ущерб от преступления превысил 160 миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^