В Улан-Удэ подросток украл у старшего друга телефон

С помощью смартфона подросток снял деньги со счёта



7 ноября в полицию Октябрьского района обратился 20-летний улан-удэнец, у которого украли сотовый телефон, а затем перевели деньги с банковской карты. Общий ущерб составил более 27 тысяч рублей.



Выяснилось, что 25 октября в гости к молодому человеку пришёл его 16-летний приятель. Переночевав, он попросил у друга номер его банковской карты. Приятель объяснил, что у него якобы с собой нет карты, а в ближайшее время ему должен поступить платёж. Молодые люди договорились, что деньги поступят на карту старшего друга.



Наутро гость попросил у хозяина жилища сотовый телефон, чтобы сходить в магазин, обещая вернуться через пару часов.



Прождав знакомого несколько дней, молодой человек позвонил ему, и тот сообщил, что с помощью его мобильного взял с его счёта около восьми тысяч рублей. Приятель обещал в скором времени всё вернуть, но вскоре перестал выходить на связь.



Спустя две недели, не дождавшись возврата денег и сотового телефона, молодой человек обратился в полицию.



Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего подозреваемого. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража».





