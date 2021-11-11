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Забайкалец погиб в заброшенной шахте при поисках золота

Забайкалец погиб в заброшенной шахте при поисках золота
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина сорвался с более чем 20-метровой высоты

43-летний житель Забайкальского края погиб во время поисков золота в заброшенной шахте в посёлке Вершино-Дарасунский. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 4 ноября трое мужчин решили спуститься в заброшенную шахту для поиска золотого песка. Во время спуска по стволу шахты один из них сорвался и упал с высоты 20-30 метров.

От полученных травм мужчина скончался через несколько дней в больнице.

По факту гибели человека следователи проводят проверку. Они осмотрели место происшествия, опросили участников инцидента, изъяли для изучения медицинские документы.



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