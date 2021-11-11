Забайкалец погиб в заброшенной шахте при поисках золота

Мужчина сорвался с более чем 20-метровой высоты



43-летний житель Забайкальского края погиб во время поисков золота в заброшенной шахте в посёлке Вершино-Дарасунский. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.



По предварительным данным, 4 ноября трое мужчин решили спуститься в заброшенную шахту для поиска золотого песка. Во время спуска по стволу шахты один из них сорвался и упал с высоты 20-30 метров.



От полученных травм мужчина скончался через несколько дней в больнице.



По факту гибели человека следователи проводят проверку. Они осмотрели место происшествия, опросили участников инцидента, изъяли для изучения медицинские документы.







