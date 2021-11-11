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Улан-удэнца избили за попытку вернуть свой телефон

Улан-удэнца избили за попытку вернуть свой телефон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
После драки мужчина лишился денег и подвергся шантажу

44-летний улан-удэнец стал жертвой грабителей, об этом случае сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина рассказал полицейским, что выпивал в доме у приятельницы в большой компании. Один из собутыльников попросил у него телефон, чтобы позвонить, но гаджет так и не вернул, и ушёл из дома.

Мужчине пришлось узнавать адрес этого молодого человека. Он отправился к нему домой, однако телефон так и не смог вернуть. Начались оскорбления с обеих сторон, и вспыхнула драка.

Потерпевшему удалось вырваться из рук обидчиков и выбежать из ограды дома. Однако оппоненты настигли его и, вновь заведя на веранду, продолжили избивать. Рукоприкладством конфликт не закончился: хозяин дома потребовал у владельца телефона пароль от личного кабинета в онлайн-банке и, заполучив его, перевёл более 1,5 тысяч рублей на счёт знакомого. Кроме того, он снял с его пальца обручальное кольцо.

Гаджет молодой человек также не вернул: за возврат он потребовал 10 тысяч рублей и пригрозил расправой в случае обращения потерпевшего в полицию.

Затем грабители продали, кольцо, забрали у знакомого перечисленные на его счёт 1,5 тысячи рублей и продолжили распитие спиртных напитков.

Потерпевший, в свою очередь, невзирая на угрозы, сразу же обратился в полицию. По горячим следам полицейские задержали 28-летнего подозреваемого. В полицию доставлен и его друг.

Молодой человек признался в содеянном. Преступление он совершил, будучи условно осуждённым за квартирную кражу. Подозреваемый ранее также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления в Забайкальском крае. Нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Решаются вопросы о возбуждении уголовных дел по фактам кражи денег со счёта и вымогательства, а также избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.


грабеж

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