Жители Бурятии душили, чтобы отобрать банковскую карту

Нападавшие знали, что на карте хранится неплохая сумма



Вечером 8 ноября в полицию Хоринского района обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что её 33-летний сын пришёл домой и рассказал, что стал жертвой разбойного нападения. Нападавшие избили его и отобрали банковскую карту, принадлежавшую матери. Женщина, зная, что на счёте находится около 60 тысяч рублей, заблокировала карту и сообщила в полицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Тем вечером мужчина вместе со своими знакомыми распивал спиртное в помещении ремонтируемого магазина.



После застолья, когда алкоголь закончился, мужчина решил уйти домой. Тогда двое собутыльников договорились украсть у него банковскую карту, зная, что на счету имеются деньги, и продолжить распитие спиртного.



Мужчины некоторое время шли за товарищем по улице. Дождавшись удобного момента, 23-летний парень напал на него сзади, повалил на землю, нанёс несколько ударов по голове и стал душить, а его 32-летний подельник вытащил из кармана банковскую карту.



Затем друзья направились в ближайший магазин, однако сделать покупки им не удалось, поскольку карта уже была заблокирована.



Хотя пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, он смог распознать одного из нападавших по голосу. Полицейские в тот же день задержали грабителей, изъяв у них карту.



Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. На этот раз на них возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

