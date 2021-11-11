Подозреваемого задержали росгвардейцы
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии автопатруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о бытовом конфликте в жилом доме.
Сотрудники вневедомственной охраны приехали на место. Хозяин рассказал, что в гости к нему пришёл знакомый. Во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт. Гость избил мужчину и ушёл.
Установив личность подозреваемого, росгвардейцы задержали его около дома, где он живёт.
Когда подозреваемого везли в отдел полиции, росгвардейцев остановила девушка. Она объяснила, что час назад в кафе неизвестный украл у неё телефон. Под приметы, указанные девушкой, подходил как раз задержанный. Сотрудники группы задержания показали сидящего в служебном автомобиле мужчину, и девушка его опознала.
37-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, передали сотрудникам полиции.
По факту причинения вреда здоровью и кражи возбуждены уголовные дела, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии избил мужчину, а затем обокрал девушку
Происшествия, Фото:
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