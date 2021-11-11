Смертельное ДТП произошло на «зебре»
10 ноября в Ангарске 24-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» насмерть сбил пенсионера. Всё произошло около 18 часов на автодороге «А», в районе 215 квартала. 76-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От удара пенсионера отбросило на стоящую с противоположной стороны «зебры» машину, пропускающую идущих людей.
От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.
- В ходе разбирательств установлено, что на передних стёклах автомобиля «Фольксваген» имелась тонировочная плёнка, в разы превышающая разрешённый процент светопропускаемости, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Ангарчанин на затонированном авто насмерть сбил пенсионера
Происшествия, Фото:
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