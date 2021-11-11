Ангарчанин на затонированном авто насмерть сбил пенсионера

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло на «зебре»



10 ноября в Ангарске 24-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» насмерть сбил пенсионера. Всё произошло около 18 часов на автодороге «А», в районе 215 квартала. 76-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



От удара пенсионера отбросило на стоящую с противоположной стороны «зебры» машину, пропускающую идущих людей.



От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.



- В ходе разбирательств установлено, что на передних стёклах автомобиля «Фольксваген» имелась тонировочная плёнка, в разы превышающая разрешённый процент светопропускаемости, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.





