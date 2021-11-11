В Забайкалье незаконный оборот дров достигает полмиллиарда в год

Происшествия, Фото: пресс-служба минприроды Забайкальского края

В очередном рейде ни один из продавцов не смог предоставить документы на древесину



Сотрудники министерства природных ресурсов Забайкальского края провели в Чите очередной рейд по местам продажи дров для населения края. Проверка показала, ни у одного из шести продавцов дров не оказалось документов, подтверждающих законность заготовленной древесины. По оценке сотрудников Минприроды, ежегодный нелегальный оборот на дровяном рынке Забайкалья составляет порядка 500 миллионов рублей.



- Мы уже не первый раз сталкиваемся с подобной ситуацией. Часть продавцов уезжает сразу же, как только увидят сотрудников Минприроды. Те же, кто остался, не могут предоставить документы, подтверждающие законность их предпринимательской деятельности, а также подтвердить происхождение древесины, - рассказал начальник отдела охраны и защиты леса министерства природных ресурсов Забайкальского края Сергей Михайлов.



Сергей Михайлов пояснил, что по закону Забайкальского края №59 «О реализации на территории Забайкальского края отдельных положений Лесного кодекса РФ», граждане имеют право использовать древесину только на собственные нужды. Древесина, отпускаемая гражданам в лесничестве, не подлежит продаже. То есть, гражданин, купивший древесину, обязан использовать весь объём для собственных нужд, например, для отопления своего дома или хозяйственных построек.



Однако фактически ситуация в Забайкалье складывается так, что в большинстве случаев граждане, особенно если речь идёт о пенсионерах, вынуждены приобретать древесину в несколько раз дороже её настоящей цены, потому что не могут самостоятельно заготовить дрова. Трудности возникают из-за отсутствия техники или из-за проблем со здоровьем.



- Если мы говорим о пенсионерах, то у них есть право заключить договор с частным лицом, который при заготовке древесины, выписанной на пенсионера, половину отдаёт ему, а вторую забирает себе. Именно эта, вторая половина, чаще всего и продаётся на стихийных рынках краевого центра. И это уже является нарушением действующего закона, – отмечает Сергей Михайлов.



Рынок диктует и свои условия. Так, за небольшой японский грузовичок дров продавцы просят 8-12 тысяч рублей. В тоже время в Читинском лесничестве цена дров не превышает 10 рублей за кубометр, а в кузове грузовика у продавца-нелегала, она уже достигает 2-2,5 тысячи рублей за кубический метр. Накрутка составляет двести и более раз.



Стоит отметить, что «незаконщики», продающие дрова, нарушают сразу несколько норм законодательства РФ, которые влекут за собой административную, а в ряде случаев, уголовную ответственность.



- Разговаривая с продавцом, выясняем место заготовки дров. Если в городе выявить совершение рубки невозможно, подключаем органы полиции, которые в дальнейшем, совместно с лесниками выезжают на место, где гражданин заготовил древесину. Уточняем, в лесничестве есть ли документы, выписывались ли они на данную древесину. И уже потом, если выявлены нарушения, человек привлекается к административной или к уголовной ответственности, - рассказал начальник отдела охраны и защиты леса краевого Минприроды.



Сергей Михайлов также дополнил, что суммы штрафов варьируются от пяти тысяч рублей для физических лиц, и до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Уголовная ответственность наступает в том случае, если человек без разрешительных документов незаконно заготовил древесину на дрова. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

