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В Иркутской области мужчина погиб во время подлёдной рыбалки

В Иркутской области мужчина погиб во время подлёдной рыбалки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Друзья не смогли вытащить провалившегося под лёд мужчину

В Иркутской области рыбак погиб, провалившись под лёд в заливе Братского водохранилища. Трагический случай произошёл 10 ноября в Осинском районе вблизи села Бильчир.

- В седьмом часу вечера 44-летний мужчина с двумя знакомыми занимались подлёдным ловом рыбы. Рыбак подошёл близко к кромке льда и провалился. Друзья пытались спасти его, но не смогли, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Тело утонувшего извлекли из воды.

Глубина озера на месте происшествия составляет два метра, толщина льда пять-шесть см.


смерть утопление рыбаки

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