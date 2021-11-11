Друзья не смогли вытащить провалившегося под лёд мужчину
В Иркутской области рыбак погиб, провалившись под лёд в заливе Братского водохранилища. Трагический случай произошёл 10 ноября в Осинском районе вблизи села Бильчир.
- В седьмом часу вечера 44-летний мужчина с двумя знакомыми занимались подлёдным ловом рыбы. Рыбак подошёл близко к кромке льда и провалился. Друзья пытались спасти его, но не смогли, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.
Тело утонувшего извлекли из воды.
Глубина озера на месте происшествия составляет два метра, толщина льда пять-шесть см.
В Иркутской области мужчина погиб во время подлёдной рыбалки
Происшествия, Фото:
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