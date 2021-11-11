Поиски осложняют торосы и шуга
На реке Иркут в Иркутской области ведутся поиски пропавшего 72-летнего мужчины. Он утром 7 ноября ушёл рыбачить в районе села Моты Шелеховского района и до настоящего времени не вернулся, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Спасатели пожарно-спасательной службы обследовали реку на аэроглиссере «Пиранья» от устья реки Иркут до Иркутного моста. Далее торосы и шуга значительно осложнили поисково-спасательные работы на акватории.
Поиски продолжают пешие группы вдоль береговой линии.
В Иркутской области ищут пропавшего рыбака
Происшествия, Фото:
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