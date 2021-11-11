В Бурятии проверяют информацию об уплывших в Байкал нечистотах

Загрязнение запечатлели на севере Байкала



В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии разбираются в обстоятельствах возможного загрязнения озера Байкала.



Видео, которое сделал очевидец, на днях появилось в Telegram-канале «БурАССР 2.0». На нём показаны помещения лодочной станции и уличный железный туалет. Оба сооружения были затоплены. Подпись к видео гласит: «В Нижнеангарске Байкал размывает нечистоты лодочной станции» и сообщается, что, возможно, фекалии и другие отходы «просто уплыли в Байкал».



По данному факту проводится проверка, сообщил «Байкал-Daily» Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор Эдуард Железнов. К проведению проверки привлечены специалисты органов экологического надзора и муниципального земельного контроля.



- Согласно информации, поступившей из органов местного самоуправления, запечатлённый на видео туалет не использовался. В настоящее время он демонтирован, – сообщил Эдуард Железнов.



В связи с повышением уровня воды, с целью недопущения причинению вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, в Нижнеангарске ведётся постоянный мониторинг территории.

