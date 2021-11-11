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В Бурятии проверяют информацию об уплывших в Байкал нечистотах

В Бурятии проверяют информацию об уплывших в Байкал нечистотах
Происшествия,  Фото:«БурАССР 2.0»
Загрязнение запечатлели на севере Байкала

В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии разбираются в обстоятельствах возможного загрязнения озера Байкала.

Видео, которое сделал очевидец, на днях появилось в Telegram-канале «БурАССР 2.0». На нём показаны помещения лодочной станции и уличный железный туалет. Оба сооружения были затоплены. Подпись к видео гласит: «В Нижнеангарске Байкал размывает нечистоты лодочной станции» и сообщается, что, возможно, фекалии и другие отходы «просто уплыли в Байкал».

По данному факту проводится проверка, сообщил «Байкал-Daily» Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор Эдуард Железнов. К проведению проверки привлечены специалисты органов экологического надзора и муниципального земельного контроля.

- Согласно информации, поступившей из органов местного самоуправления, запечатлённый на видео туалет не использовался. В настоящее время он демонтирован, – сообщил Эдуард Железнов.

В связи с повышением уровня воды, с целью недопущения причинению вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, в Нижнеангарске ведётся постоянный мониторинг территории.
загрязнение Байкал

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