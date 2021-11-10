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Обвиняемых в незаконной охоте на соколов будут судить в Иркутской области

Обвиняемых в незаконной охоте на соколов будут судить в Иркутской области
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Материалы уголовного дела составили 22 тома

В Иркутской области в суд ушло дело о незаконной добыче занесённых в Красную книгу России соколов. На скамье подсудимых окажутся семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые незаконно добывали птиц в местности Тажеранские степи Ольхонского района.

В сентябре прошлого года полицейские вместе с бойцами ОМОН Росгвардии и следователями задержали на месте преступления двух мужчин, прибывших в Сибирь из Московской области и Белгорода. В их автомобиле были обнаружены ловушки и голуби, используемые в качестве приманки для хищника.

Позже были задержаны ещё пять участников преступной группы. В съёмной квартире, где жили подозреваемые, обнаружили двух птиц семейства соколиных - сапсана и балобана. В ходе обыска изъяты приспособления для ловли птиц, шапочки-клобучки и бинокль.

Обвиняемые планировали тайно вывезти птиц автомобильным транспортом из России для продажи коллекционерам и любителям соколиной охоты. Для этого они подготовили специальный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, и спрятали его в багажном отделении автомобиля.

Шестеро из семи обвиняемых – уроженцы иностранного государства. С момента задержания они содержатся под стражей.

В рамках расследования уголовного дела проводился ряд судебных экспертиз, в числе которых генотипоскопическая, охотоведческая и орнитологическая экспертизы. Материалы уголовного дела составили 22 тома.


сокол птицы браконьерство незаконная охота

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