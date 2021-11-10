Обвиняемых в незаконной охоте на соколов будут судить в Иркутской области

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Материалы уголовного дела составили 22 тома



В Иркутской области в суд ушло дело о незаконной добыче занесённых в Красную книгу России соколов. На скамье подсудимых окажутся семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, в 2020 году обвиняемые незаконно добывали птиц в местности Тажеранские степи Ольхонского района.



В сентябре прошлого года полицейские вместе с бойцами ОМОН Росгвардии и следователями задержали на месте преступления двух мужчин, прибывших в Сибирь из Московской области и Белгорода. В их автомобиле были обнаружены ловушки и голуби, используемые в качестве приманки для хищника.



Позже были задержаны ещё пять участников преступной группы. В съёмной квартире, где жили подозреваемые, обнаружили двух птиц семейства соколиных - сапсана и балобана. В ходе обыска изъяты приспособления для ловли птиц, шапочки-клобучки и бинокль.



Обвиняемые планировали тайно вывезти птиц автомобильным транспортом из России для продажи коллекционерам и любителям соколиной охоты. Для этого они подготовили специальный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, и спрятали его в багажном отделении автомобиля.



Шестеро из семи обвиняемых – уроженцы иностранного государства. С момента задержания они содержатся под стражей.



В рамках расследования уголовного дела проводился ряд судебных экспертиз, в числе которых генотипоскопическая, охотоведческая и орнитологическая экспертизы. Материалы уголовного дела составили 22 тома.





