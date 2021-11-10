Возгорание тушили около 1,5 часов
Ранним утром на номер «112» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Тунка Тункинского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных крыша одноэтажного дома была охвачена огнём.
- В результате пожара выгорела крыша, произошло обрушение потолочного перекрытия. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 1,5 часов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причина пожара устанавливается. Пока основной называется короткое замыкание электрооборудования.
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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